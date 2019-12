Belastingaangifte indienen kan tot en met 2 april

Nieuws|Op 31 maart 2014 heeft de Belastingdienst (via Twitter) laten weten dat aangiftes inkomstenbelasting 2013 die op 1 of 2 april worden ingediend ook nog gelden als 'op tijd' ingediend. Dit in verband met technische problemen bij de Belastingdienst.

Overigens hoef je ook zonder deze toezegging niet direct erg te wanhopen als de aangifte alsnog iets te laat de deur uitgaat. De kans dat je binnen een paar weken een boete voor te laat aangifte doen krijgt is nihil. Wel kan de renteregeling een goede reden zijn om de aangifte op tijd te doen. Al zal een paar dagen vetraging voor de meeste particulieren ook in dat opzicht geen groot nadeel teweeg brengen.

Opvallend is dat de interesse voor aangifte doen met het alternatieve aangifteprogramma van Bokkz de afgelopen dagen overweldigend was door het technische falen van het programma van de Belastingdienst. Onze eerste indruk over Bokkz werd duizenden keren geraadpleegd. Bokkz zelf geeft via Twitter aan gisteren goede zaken gedaan te hebben.

