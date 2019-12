Home

Geld & Verzekering

Toeslagen AOW-partnertoeslag omlaag Nieuws|Vanaf augustus gaat de AOW-partnertoeslag met 10 procent omlaag voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan 30.000 euro per jaar. Deze bezuiniging op de inkomensaanvulling voor pensioengerechtigden met een partner die jonger dan 65 jaar levert het kabinet een besparing op van 100 miljoen euro. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:29 juni 2011

Volgens minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) stijgen de AOW-uitgaven de komende jaren fors door de stijgende levensverwachting. 'Dan ligt het voor de hand om binnen de AOW op zoek te gaan naar een oplossing', aldus de minister. De hele AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die in of na dat jaar 65 worden.