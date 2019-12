Belastingaangifte: doe hem halverwege maart

Sinds gisterenochtend is het theoretisch mogelijk om belastingaangifte te doen over 2015. In de praktijk lukt dat niet zo goed, want de servers blijken net als vorig jaar overvol. Wie een poging waagde, stuitte veelal op excuses van de Belastingdienst: 'Mijn Belastingdienst is tijdelijk niet bereikbaar. Wij vragen u om later terug te komen'. Er kunnen volgens de Belastingdienst maximaal 40.000 mensen tegelijk inloggen.

Niet bereikbaar

De slechte bereikbaarheid van Mijn Belastingdienst is een grote ergernis voor wie langsgaat bij een kennis of familielid om hem te helpen bij de aangifte. Diegene wil niet lang hoeven wachten op toegang, of erger: onverrichter zake moeten vertrekken. De Belastingdienst probeert behulpzaam te zijn met een overzichtje van momenten waarop het vermoedelijk minder druk zal zijn. Gek genoeg staat ook de ochtend waarop wij herhaaldelijk niet kunnen inloggen (1 maart) vermeld als vermoedelijk rustig moment. Een gekke misrekening, want het lijkt ons geen verrassing dat de eerste ochtend een druk moment is. Een woordvoerder reageert dat je met deze ervaringscijfers toch wel je voordeel kunt doen: 'De momenten van de week waarop het vorig jaar in het algemeen rustiger was staan daar keurig in. Alleen met de piek begin en eind maart en eind april is geen rekening gehouden.'

Maar er zijn meer redenen om nog even te wachten met de aangifte. Wie wél kan inloggen stuit ook op de rustigere uren rond middernacht en in de ochtend op onderdelen die 'momenteel niet kunnen worden getoond'. Het gaat om de rubriek actueelberichten en mededelingen.

In het algemeen bevat het aangifteprogramma in de eerste weken mogelijk nog wat fouten die gedurende de aangifteperiode worden opgelost. Vorig jaar gebeurde dit herhaaldelijk.

Fouten in de aangifte

De Consumentenbond vroeg de Belastingdienst hoe aanpassingen van de online aangifte tijdens de aangifteperiode verlopen. Als er vooraf ingevulde gegevens worden toegevoegd of gecorrigeerd gedurende de aangifteperiode, worden deze niet 'meegegeven' aan een aangifte waarmee al gestart is. Volgens de Belastingdienst worden updates in de vragen en berekeningen direct verwerkt in zowel nog te starten als al geopende maar nog niet verstuurde aangiften. Fouten in Mijn Belastingdienst vind je op de website van de Belastingdienst. Voor wie de aangifte al vroeg instuurt een reden om in de loop van de aangifteperiode te checken of hier nog een melding is geplaatst die voor hem of haar van belang kan zijn. Volgens de Belastingdienst waren er op de ochtend van 2 maart nog geen signalen dat het programma 1 of meer fouten bevat die moeten worden hersteld.

Ons advies is: het is het gemakkelijkst om in de derde of vierde week van maart aangifte te doen. De eventuele kinderziektes zijn dan uit het programma gehaald, het is vermoedelijk iets minder druk op de server én je bent nog steeds op tijd voor een renteloze aanslag én krijgt voor 1 juli bericht. Een eventuele teruggave staat dan gegarandeerd uiterlijk begin juli op je rekening. Bij aangifte in april moet je daar mogelijk langer op wachten.

Stop Digidwang

Veel leden hebben de afgelopen dagen laten weten het niet eens te zijn met de verplichte online aangifte. Geldt dit ook voor jou? Steun onze actie Stop Digidwang.

Praat mee

