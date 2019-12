Doe belastingaangifte vóór 1 april 2015

Let op: Dit nieuwsbericht is sinds 23 maart alweer achterhaald. De Belastingdienst heeft de datum 1 april op die dag vervangen door 15 april 2015. Check daarom ons aanvullende nieuwsbericht.

Voordelen aangifte vóór 1 april

Als je geld terugkrijgt, staat dit bedrag uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening.

Als je belasting moet betalen, krijg je 4 maanden extra de tijd om te betalen. Je hebt dan gegarandeerd een betaaltermijn van bijna 5 en een halve maand. Renteloos.

Pas op:

Laat je die betaaltermijn van 5 en een halve maand verlopen? Dan moet je met terugwerkende kracht wél rente betalen over de periode van het verleende uitstel.

Als de Belastingdienst afwijkt van je aangifte, moet je vaak wel rente betalen.

Aangifte op of na 1 april

Doe je op of na 1 april aangifte? Het is dan mogelijk dat je de aanslag pas na 1 juli ontvangt en in dát geval heb je de bovenstaande voordelen niet.

Een teruggave komt dan later.

Als je belasting moet bijbetalen, moet je zélfs rente betalen als je de aanslag direct betaalt én je betaaltermijn is beperkt tot 6 weken.

Aangiftebrief onvolledig

De Belastingdienst belicht in de aangiftebrief maar één kant van de medaille. Er staat wel in dat je mogelijk belastingrente moet betalen als je de aangifte op of na 1 april opstuurt. Maar: uit de aangiftebrief blijkt niet dat je sowieso belang hebt bij indienen voor 1 april, ook als je belasting terugkrijgt. Er staat ook niets in over de extra betaaltermijn. Wij vinden dat de informatie in de aangiftebrief beter had gekund.

Laatste nippertje

Wacht liever ook niet tot 30 of 31 maart. Bij te veel bezoek op hetzelfde moment kun je niet inloggen.

Tip: Heb je geen tijd vóór 30 of 31 maart? Download het aangifteprogramma alvast vooraf. Dan weet je zeker dat je aan de slag kunt, als je wilt gaan invullen.

