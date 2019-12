Belastingaangifte zelf doen steeds populairder

Nieuws|Het aantal mensen dat de belastingaangifte dit jaar zelf doet is met een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar. En - ook best verrassend - bij het invullen van de aangifte hebben zij meer positieve dan negatieve gedachten. Dat zijn enkele opvallende uitkomsten uit de belastingenquête die de Consumentenbond begin deze maand hield.

De Consumentenbond ondervroeg 1012 belastingbetalers die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+). Uit de enquête bleek:

Meer doe-het-zelvers

Meer mensen doen de belastingaangifte nu zelf (60% tegen 48% vorig jaar). Ook vragen ze vaker familie en vrienden om hulp. 19% besteedt de aangifte uit aan een betaalde expert, vooral omdat men geen belastingvoordeel wil laten liggen (65%). Andere vaak genoemde redenen: 'ik kan het zelf niet', 'ik ben (of mijn partner is) ondernemer' en 'dan weet ik zeker dat ik geen boete krijg'.

Fouten in de vooraf ingevulde aangifte

5% van de respondenten die al met de vooraf ingevulde aangifte aan de slag waren gegaan heeft één of meer fouten ontdekt in de al ingevulde gegevens. Er werden fouten gevonden in de banksaldi, de hypotheek(rente) en loonheffing. Eén iemand werd zelfs geconfronteerd met spaargeld, een tweede huis en een aandelenkapitaal dat hij ('helaas') allemaal niet bezat.

Vooraf ingevulde aangifte: vooral gemakkelijk

63% vindt het (erg) prettig dat de gegevens al ingevuld zijn. De reden? Gemak, tijdsbesparing en voorkoming van eigen fouten. Maar er zijn ook mensen die aangeven: 'dan hoef je niet al je papieren erbij te pakken', of 'zo weet je zeker dat je niets vergeet in te vullen'. Maar dat is niet verstandig!

6% vindt het juist (heel) onprettig als de Belastingdienst de aangifte vooraf invult. Meestal vanwege de privacy, maar ook wel omdat de angst of ervaring bestaat dat de Belastingdienst het fout doet. Of soms vertrouwt men simpelweg meer op zichzelf dan op de Belastingdienst.

Aangifte invullen geen vervelende klus

De meeste mensen hebben een positieve gedachten bij het invullen van de aangifte. 44% denkt dat er geld valt te verdienen met de belastingaangifte. 22% denkt dat hij het eigenlijk best handig doet en een even grote groep vindt het een mooi vast moment om de financiële balans van het vorige jaar op te maken.

Daar staat tegenover dat 19% het verzamelen van informatie (jaaropgaven, banksaldi, WOZ-waarde) tijdrovend vindt. 17% bang is te veel belasting te betalen.