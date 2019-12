Belastingdienst waarschuwt voor nepfactuur

Via een misleidende brief zogenaamd uit naam van de Belastingdienst wordt getracht om de ANBI's €28,50 uit de zak te kloppen, zo meldt de site van de Belastingdienst.

'In de brief vraagt een organisatie die zich 'ANBINET' noemt de instellingen €28,50 te betalen om de naam of het logo 'ANBI' te mogen gebruiken', waarschuwt de Belastingdienst. 'De indruk wordt gewekt dat deze brieven verstuurd zouden zijn door de Belastingdienst. Het verzoek om betaling van dit bedrag is onrechtmatig, zo stelt de dienst op zijn website. De Belastingdienst raadt ontvangers van de brief aan om bij de politie aangifte te doen van oplichting.'

Een instelling kan door de Belastingdienst worden opgenomen in de zogeheten ANBI-lijst. Daarvoor hoeft nooit te worden betaald, benadrukt de Belastingdienst.