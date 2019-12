Belastingdruk lager

Nieuws|De Nederlander werkt gemiddeld tot 17 juni van het jaar voor de Belastingdienst. Alles wat de werknemer in de rest van het jaar verdient, krijgt hij in zijn eigen portemonnee. Een meevaller, vorig jaar werkten we met z’n allen nog tot 3 juli van dat jaar voor de schatkist van de belastingen.

Dat blijkt uit onderzoek van twee gerenommeerde Europese instituten naar de belastingdruk in de diverse Europese landen. Nederland zit in de middenmoot, Hongarije is het land met de laagste belastingtarieven. De Belgen werken het langst voor de belastingen, zij mogen pas vanaf 4 augustus hun salaris in eigen portemonnee steken. De burgers van nog zeven andere Europese landen werken meer dan de helft van het jaar voor hun fiscus.