Hoe gaat het verder met de belastingplannen?

Nieuws|De partijen die in de Tweede Kamer vóór de belastingwijzigingen stemden, hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Het is dus nog maar de vraag of de senatoren half december ook instemmen met de plannen. Mocht dit niet zo zijn, dan kan dit ook voor jou gevolgen hebben.

Allereerst gaan de voorgestelde voordeeltjes niet door. Zoals hogere heffingskortingen en lagere belastingtarieven. We lopen 5 miljard aan lastenverlichting mis. Daarnaast ontvang je ook een onjuiste voorlopige aanslag voor 2016.

De Belastingdienst is al weken bezig de voorgestelde wijzigingen in de systemen klaar te zetten. Maar als deze wijzigingen sneuvelen, heeft de fiscus gerekend met foute gegevens. Voor de meeste mensen betekent dit dat ze in 2017 moeten bijbetalen. Tenzij je de fiscus zelf tussentijds verzoekt de voorlopige aanslag aan te passen.

Ook je werkgever zal met verkeerde cijfers de loonbelasting uitrekenen. Pas vanaf april 2016 kan hij het juiste belastingbedrag gaan inhouden. Ook dat kan ertoe leiden dat je uiteindelijk belasting moet bijbetalen. Als het zover komt, kun je hier natuurlijk tips vinden om de bijbetaling te beperken.

Laatste wijzigingen

Verwerpt de Eerste Kamer het Belastingplan, dan is dat inclusief de voorgestelde wijzigingen over de vermogensbelasting en de verhoogde schenkvrijstelling. In het plan waarmee de Tweede Kamer instemde is overigens nog een aanvulling opgenomen over de schenking van een ton voor de eigen woning. Als de vrijstellingsregeling van de jubelton weer terugkomt in 2017, kan deze verspreid worden gedaan.

De schenking van in totaal een ton kan de schenker verspreiden over 3 achtereenvolgende kalenderjaren. Dit is bijvoorbeeld handig als de verkrijger met de schenking zijn eigenwoningschuld in delen wil aflossen, om boeterente te voorkomen. De verkrijger mag in die 3 jaren niet ouder zijn dan 39 jaar. In ons eerdere bericht over de jubelton lees je meer over de nieuwe regeling.

Bron: brief van de staatssecretaris van Financiën, 18 november 2015