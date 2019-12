Belastingschulden worden verrekend (met voorlopige teruggaaf)

Net als voorgaande jaren is de Belastingdienst hier weer mee gestart. Het gaat om bijna 84.000 belastingplichtigen die niet eerder gereageerd hebben op eerder verstuurde betalingsherinneringen en aanmaningen. De fiscus verwacht zo'n 16 miljoen euro te kunnen verrekenen. Iedereen die het aangaat krijgt deze week een brief met uitleg in de bus.

Bron: Ministerie van Financiën