Belastingteruggaaf wordt klantvriendelijker

Als een teruggaaf of andere uitbetaling van de belastingdienst op zich laat wachten, kunt u een vergoeding ontvangen voor misgelopen rente.

Dat zegt accountantskantoor Price Waterhouse Coopers. 'Het moet dan om situaties gaan waarop de wettelijke regelingen voor heffingsrente en invorderingsrente niet van toepassing zijn en waarbij de vertraging is te wijten aan een verzuim van de belastingdienst', aldus het accountantskantoor. In de praktijk wordt deze rente veelal coulancerente of verzuimrente genoemd.

De nationale ombudsman adviseerde onlangs de minister van Financiën dat zodra duidelijk is dat er renteschade is, de belastingdienst zonder rompslomp een aanbod voor een rentevergoeding doet. De minister heeft de belastingdienst opgedragen om de aanbeveling in de praktijk te brengen.