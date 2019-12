Blauwe envelop met goed nieuws

Wanneer je als jongere in 2014 wel inkomsten had, maar niet het hele jaar hebt gewerkt, heb je kans op teruggaaf. Vaak kun je alle belasting die je hebt betaald terugkrijgen. Met onze checklist weet je als jongere waar je recht op hebt. De Belastingdienst stuurt daarnaast ook brieven naar mensen die in 2014 een inkomen hadden dat per maand sterk wisselde.

Aangifte doen

Ontvang je zo’n brief, dan loont het om het online aangifteprogramma 2014 in te vullen. Pak daarvoor je jaaropgaven erbij. Zo kom je er het snelste achter of je de betaalde belasting terugkrijgt. Krijg je daadwerkelijk geld terug, doe dan aangifte. Je krijgt dan van de Belastingdienst binnenkort bericht over de terugbetaling van de belasting.

Niet verplicht

Niet iedereen die de brief ontvangt heeft ook echt recht op teruggaaf. Volgt er uit het programma dat je geen geld terugkrijgt, dan hoef je naar aanleiding van deze brief geen aangifte te doen. Dit bevestigde de Belastingdienst ons. Ontvang je een ‘echte’ aangiftebrief, dan ben je wel altijd verplicht aangifte te doen. Maar deze keer gaat het om een extra service van de Belastingdienst.

Bron: bericht Belastingdienst