Bloedverwanten als partner behandelen

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat in geval van mantelzorg bloedverwanten in de eerste graad (ouder-kind) toch als elkaars partner kunnen worden aangemerkt. Dat heeft als consequentie dat de schenk- en erfbelasting voor de verzorgende over de erfenis van de verzorgde lager uitvalt; partners hebben een vrijstelling van erfbelasting over de eerste €600.000.

Voorwaarde is wel dat de mantelzorgverlener een uitkering (het 'mantelzorgcompliment') hebben gekregen voor de verleende zorg in het jaar voorafgaand aan het overlijden van de verzorgde.

