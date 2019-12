Eerste indruk|Er is een alternatief voor de belastingaangifte van de Belastingdienst: Bokkz. Bokkz speelt in op wat de aangifte van de Belastingdienst mist, maar biedt nog geen volwaardig alternatief. Je kunt er al wel je voordeel mee doen.

Goed initiatief

Bokkz speelt in op een aantal punten die de Belastingdienst laat liggen in het gewone aangifteprogramma.

Op het punt van taalgebruik, look en feel en enkele slimme rekenhulpen overtreft Bokkz het programma van de Belastingdienst. Bokkz is verfrissend.

Bokkz berekent bijvoorbeeld de optimale verdeling tussen partners (van aftrekposten en het vermogen) automatisch. Dat is een groot voordeel, want er zijn nog veel particulieren die de verdeling niet handmatig optimaliseren in het programma van de Belastingdienst.

Bokkz vermeldt vooraf bij welk bedrag het loont om je aftrekposten in te vullen. De Belastingdienst niet. Daar zie je vaak pas na het invullen van alle kosten dat je bij lange na niet in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Het is slim bedacht dat meteen wordt meegenomen of je recht hebt op toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Nog wel wat werk aan de winkel

Toch biedt de Belastingdienst het meest degelijke aangifteprogramma van de twee. Dat programma bevat meer hulpinformatie voor de gebruiker dan Bokkz. Die is bij Bokkz soms wat kort door de bocht. Daardoor loop je als het op details aankomt soms (meer) risico dat je een te lage aangifte indient. En daarmee op een hogere aanslag, een navordering en/of een boete. Als je een huis hebt gekocht, wordt je er bijvoorbeeld niet op gewezen dat er een maximum zit aan de aftrekbare afsluitprovisie. Als je een hoger bedrag invoert, wordt het hele bedrag (ten onrechte) gewoon in 2013 afgetrokken.

Ook zijn er enkele plaatsen in de aangifte waar extra advies en bespaartips een waardevolle meerwaarde kunnen opleveren ten opzichte van het programma van de Belastingdienst, waar de kans helaas (nog) niet is gegrepen.

Ten slotte verloopt de berekening van de optimale verdeling van aftrekposten en vermogen over partners niet altijd vlekkeloos. In één van onze berekeningen werd het vermogen automatisch 50/50 over de partners verdeeld, terwijl een andere verdeling (in verband met de aanslaggrens) €45 voordeliger was geweest. Een belangrijke misser, want als de verdeling al omgeschreven staat als 'optimale verdeling' ga je niet meer handmatig proberen of de verdeling efficiënter kan (wat veel mensen in het programma van de Belastingdienst wél doen).

Conclusie

De Consumentenbond juicht het initiatief van Bokkz toe, maar ziet Bokkz nog niet als volwaardig alternatief voor aangifte doen met het programma van de Belastingdienst. Wie de moeite wil nemen om Bokkz als second opinion te gebruiken, kan er soms wel een gemist voordeel mee ontdekken. Je kunt, al vóórdat je betaalt, vergelijken of het te betalen (of te ontvangen) belastingbedrag bij beide programma's hetzelfde is.

Bespaar je inderdaad belasting met Bokkz? Dan loont het wellicht de moeite om te kijken waar het verschil in zit en kun je alsnog besluiten €25 te betalen om de aangifte van Bokkz in te dienen. Het is dan geen probleem als je de aangifte van de Belastingdienst al hebt ingediend. De fiscus gaat namelijk uit van de laatste ingediende aangifte.

Bij heel veel aangiftes zal de uitkomst met beide programma's hetzelfde zijn en in dat opzicht is het meer een kwestie van smaak welk programma je kiest.

Update februari 2016

Bokkz zegt de opmerkingen van de Consumentenbond ter harte te hebben genomen en het programma te hebben aangepast. De Consumentenbond heeft Bokkz sindsdien niet opnieuw getoetst.

Deel je eigen ervaring

Heb je Bokkz geprobeerd? Laat ons hieronder weten hoe Bokkz voor je uitpakt!

Meer over de belastingaangifte:

Nieuws: controlethema's van de Belastingdienst

Bereken wat lucratiever is voor je: sparen of aflossen op hypotheek

Wat is Bokkz?

Bokkz is een alternatief voor belastingaangifte doen met het programma van de Belastingdienst. Bokkz biedt, naar eigen zeggen, 'de eerste online belastingaangifte waarmee u voordeel kunt behalen' en een 'leuker & makkelijker' programma.

Het aangifteprogramma van Bokkz is niet alleen gericht op inkomstenbelasting, maar kijkt meteen of je recht hebt op voordeel uit andere regelingen, zoals toeslagen. Het programma is sinds 4 maart te gebruiken.

Communicatie Bokkz met Belastingdienst

Aan een koppeling met de Belastingdienst is gedacht. Zo kun je, net als bij de Belastingdienst, de vooraf ingevulde aangifte downloaden. De gegevens komen dan op de juiste plek in de aangifte terecht. Je blijft (net als bij het programma van de Belastindienst) wel zelf verantwoordelijk voor de vooraf ingevulde gegevens. Als je klaar bent met invullen, kun je de aangifte rechtstreeks naar de Belastingdienst verzenden met je DigiD.

Voor wie is Bokkz?

Bokkz is er speciaal voor particulieren. Maar (nog) niet voor alle particulieren. Bokkz is namelijk niet geschikt voor zzp'ers en ondernemers. En evenmin voor wie in het buitenland woont of werkt voor een buitenlandse werkgever of een internationale organisatie, zoals de EU. Dat geeft Bokkz trouwens wél netjes aan.

Gratis uitproberen

Ben je nieuwsgierig? Je kunt het zelf uitproberen, want je mag het hele programma gratis invullen tot en met de berekening van de te betalen/ontvangen belasting. Het invullen duurt ongeveer even lang als bij het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Alleen als je de aangifte daadwerkelijk met Bokkz wilt verzenden, moet je eenmalig €25 betalen. Je zit niet vast aan een abonnement.

Update februari 2016

Bokkz zegt de opmerkingen van de Consumentenbond ter harte te hebben genomen en het programma te hebben aangepast. De Consumentenbond heeft Bokkz sindsdien niet opnieuw getoetst.

Meer over de belastingaangifte: