Controlethema's bekend, uitwerking nog vaag

Nieuws|Jaarlijks krijgt de Consumentenbond vragen van leden over het controlethema van de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting. Wij zaten daarom ook met spanning te wachten op de informatie die we hierover van de Belastingdienst kregen.

Nu is die informatie er wel, maar is ze nog onduidelijk. De Staatssecretaris van Financiën benoemt als thema's lijfrente aftrek, aftrek van zorgkosten, hypotheekverhogingen en Duitse rente. Ook zegt hij dat mensen die hiermee te maken hebben, dit jaar voorafgaand aan extra controle eerst per post tekst en uitleg zullen krijgen over het invullen van deze onderwerpen in de aangifte.

Uit de informatie die de Consumentenbond kreeg, werd echter nog niet duidelijk wie er exact post kan verwachten. Hoe weet de Belastingdienst bijvoorbeeld of iemand aftrekbare zorgkosten heeft? We weten ook niet wannéér deze mensen post kunnen verwachten en of ze er verstandig aan doen om de informatie af te wachten voordat ze beginnen met de aangifte. En of je deze informatie ook zelf kunt aanvragen, als je hem niet automatisch ontvangt. De Consumentenbond heeft naar aanleiding hiervan dan ook aanvullende vragen aan de Belastingdienst gesteld. We kregen te horen dat we 'op zijn vroegst maandag' antwoorden tegemoet kunnen zien.

Zodra er duidelijkheid is hierover, plaatsen we een aanvullend bericht.