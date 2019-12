Controlethema's belastingdienst 2014

Vergeten onderwerpen

In het nieuwsbericht van de rijksoverheid zijn de aandachtgebieden ‘mensen die in 2013 gescheiden zijn’ en ‘Belgische pensioenen’ niet genoemd. De Belastingdienst heeft ons inmiddels geïnformeerd dat ook op die thema’s extra wordt gecontroleerd. Deze onderwerpen zijn niet onbelangrijk, want over deze ‘vergeten’ onderwerpen werden in totaal meer dan 60.000 brieven verstuurd.

Volledige lijst controlethema's 2014

De Belastingdienst besteed in 2014 extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

• aftrekbare giften aan goede doelen;

• inkomsten van zorgverleners uit het persoonsgebonden budget van een ander;

• aftrekbare dieetkosten;

• aftrekbare geneesmiddelen;

• vermogen in het buitenland;

• wijzigingen in de aangifte van mensen die in 2013 gescheiden zijn;

• inkomsten van gastouders;

• hypotheekverhoging in 2013;

• Belgische pensioenen.

Brieven

Er wordt extra gecontroleerd op deze onderwerpen. Ook verstuurt de Belastingdienst tussen 28 februari en 8 maart 2014 bijna 700.000 brieven met uitleg over een van deze onderwerpen. In de meeste van die brieven is ook aangegeven welke fouten veel worden gemaakt, zodat je die fouten bewust kunt vermijden. Als je geen brief ontvangt, terwijl je die wel graag zou willen ontvangen, kun je hem ook op eigen initiatief aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Service

De brieven zijn niet alleen bedoeld om te voorkomen dat je te weinig belasting betaalt. Ze attenderen je bijvoorbeeld (waar van toepassing) ook op de mogelijkheid om kosten af te trekken, de gevolgen voor de toeslagen en op de mogelijkheid tot voorkoming van dubbele belasting.

Meer informatie

Bij echtscheiding is de aangifte behoorlijk lastig. Er zijn in dat jaar mogelijk wijzigingen in de aangifte op het gebied van alimentatie, het vermogen, de woning, de alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Lees meer details over de fiscale gevolgen van echtscheiding op de website van de Belastingdienst en/of check onze checklist voor wie (net) gescheiden is. Ook als je veel geeft aan het goede doel of als je je hypotheek verhoogde hebben we een nuttige checklist voor je. Deze checklists sluiten aan bij de controlethema’s en bevatten nog meer tips & tricks dan de brieven van de Belastingdienst.

