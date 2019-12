Waar de Belastingdienst dit jaar extra op controleert

In de herhaling

Het valt op dat de thema's voor 2015 lijken op die van vorig jaar. Ook toen was er een speciale focus op dieetkosten, medicijnen, buitenlandse pensioenen, buitenlands vermogen en echtscheiding. Wél nieuw is de extra aandacht voor aftrek van onderhoudskosten op monumentenpanden, negatieve inkomsten uit overig werk en onzakelijke kosten voor ondernemers.

Volledige lijst

Dit is de lijst met thema's waar de Belastingdienst dit jaar extra aandacht aan besteedt:

Aftrek van specifieke zorgkosten: dieetkosten, gezinshulp en medicijnen.

Aftrek onderhoudskosten voor een Rijksmonumentenpand.

Levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar (al dan niet bij scheiding).

Buitenlandse pensioenen uit België en uit Duitsland.

Buitenlands vermogen.

Meerdere jaren een negatief bedrag bij 'inkomsten uit overig werk' (bij btw-ondernemers is er ook extra aandacht voor de voorbelasting).

Voor ondernemers: onzakelijke kosten.

Post

Er wordt extra gecontroleerd op deze onderwerpen. Ook verstuurt de Belastingdienst nog vóór 1 maart een half miljoen brieven met uitleg over één van deze onderwerpen. De post wordt verzonden aan mensen die hier (op basis van de informatie die de Belastingdienst heeft) waarschijnlijk mee te maken hebben. In de brieven is aangegeven waar de mensen op moeten letten, zodat je onbedoelde fouten kunt vermijden.

Lees ook: