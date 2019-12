Waar de fiscus dit jaar extra goed op let.

Controlethema's 2014

Dit jaar controleert de Belastingdienst extra goed of de volgende onderwerpen wel juist zijn verwerkt in de aangifte over belastingjaar 2013:

- zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen;

- hypotheekverhoging in 2013;

- persoonsgebonden budget;

- gastouders;

- giften;

- vermogen in het buitenland.

Extra informatie over deze onderwerpen

De Belastingdienst verstuurt als extra service ook brieven met uitleg over deze onderwerpen aan de doelgroep. Daarin staat welke fouten er bij deze onderwerpen vaak worden gemaakt, zodat je die fouten bewust kunt vermijden.

Bron: Belastingdienst breidt vooraf ingevulde aangifte uit.

Let op! Update: We hebben inmiddels meer gedetailleerde informatie gekregen van de Belastingdienst.