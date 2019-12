Corrigeer je belastingaangifte na compensatiefout van Aegon

Nieuws|De Consumentenbond onthulde dat Aegon een fout heeft gemaakt met het uitkeren van de compensatie voor hun lijfrentepolissen. Duizenden mensen betalen hierdoor onterecht 20% revisierente. De Belastingdienst laat nu weten hoe je de onjuist vooringevulde compensatiebetalingen van Aegon kunt herstellen in je belastingaangifte.

Gedupeerden moeten zélf actie ondernemen om niet onterecht belasting (revisierente) te betalen. De Belastingdienst weet niet welke consumenten gedupeerd zijn en verwijst door naar het callcenter van Aegon om dit na te vragen. De verzekeraar zal de getroffen polishouders ook zelf schriftelijk informeren.

Wat moet je doen om niet teveel belasting te betalen?

Je moet nog aangifte doen:

Als je gebruik maakt van de vooraf ingevulde aangifte, zie je onder Box 1 werk en woning in de rubriek 'afkoop lijfrente waarover revisierente verschuldigd is' het bedrag staan van de compensatiebetaling door Aegon.

Het aangifteprogramma vraagt je bij 'bijzondere situaties' - na 'akkoord' - het scherm 'revisierente' in te vullen. Vul in dat scherm voor deze uitkering het cijfer '0' in.

Zo wordt de aanslag correct berekend.

Je hebt al aangifte gedaan?

Als je al belastingaangifte over 2013 hebt gedaan met de vooraf ingevulde aangifte, kun je in de rubriek 'afkoop lijfrente waarover revisierente verschuldigd is' nazien of er een bedrag is ingevuld als compensatiebetaling door Aegon.

Als dat het geval is, kun je bij 'bijzondere situaties' - na 'akkoord' - in het scherm 'revisierente' zien of een ander cijfer dan '0' is ingevuld. Alleen als in die rubriek een ander cijfer dan '0' is ingevuld, moet je dat veranderen in het cijfer '0'.

Vervolgens moet je de aangifte opnieuw versturen. Zo wordt voor dit onderdeel de aanslag alsnog correct berekend.

Let op!

Heb je in 2013 een 'normale' afkoopsom van een lijfrentepolis ontvangen (dus geen compensatie) dan is over deze afkoopsom wél revisierente verschuldigd.

Lees ook: Duizenden consumenten betalen onterecht belasting over compensatie woekerpolis