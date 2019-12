Aangifte inkomstenbelasting over 2015 kan van 1 maart tot 1 mei 2016

Nieuws|De aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 heeft een uiterste inleverdatum van 30 april 2016. Vanaf 1 maart aanstaande staat de vooringevulde aangifte klaar op Mijn Belastingdienst of in de app Aangifte 2015.

In 2016 kun je tussen 1 maart en 1 mei je aangifte doen. Dit moet online gebeuren. Er is geen mogelijkheid meer om een programma te downloaden op je eigen computer. In de aangifte heeft de Belastingdienst al veel gegevens vooraf ingevuld. Controleer deze gegevens goed. Het is niet mogelijk om een lege aangifte in te vullen, zo heeft de Belastingdienst ons laten weten.

Voorkom inlogproblemen

Wacht liever niet tot het laatste weekend van april. Vorig jaar hadden consumenten regelmatig inlogproblemen op de website van de Belastingdienst. Wie zijn aangifte vroeg inlevert, dat betekent voor 1 april, krijgt voor 1 juli bericht van de fiscus. Lever je de aangifte in tussen 31 maart en 1 mei, dan is een reactie vóór 1 juli niet gegarandeerd.

