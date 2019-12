Home

Toeslagen 'Edelweiss'-route aangepakt Nieuws|Staatssecretaris Frans Wekers heeft een plan ingediend om de Successiewet zo te veranderen dat voortaan alle erfgenamen het aangiftebiljet erfbelasting moeten ondertekenen. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:31 januari 2011

Dit is het gevolg van een bestaande zwartgeldconstructie, de 'Edelweissroute', waarbij vermogen in het buitenland geparkeerd is. Het komt voor dat dit vermogen bij een overlijden niet wordt opgegeven. Daarom heeft de staatssecretaris nu bepaald dat alle erfgenamen door het ondertekenen van de aangifte medeverantwoordelijk zijn voor deze aangifte. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over deze omstreden maatregel.