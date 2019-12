Eigenwoningforfait villa's toch geïndexeerd

Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft op 18 maart aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de ondergrens van de villabelasting niet jaarlijks te verhogen, heeft ingetrokken. Dat maakte het ministerie van Financiën bekend.

Door de ondergrens van de hoogste schijf niet te indexeren, zouden in de toekomst steeds meer woningen in het hoogste belastingtarief vallen. Het kabinet vindt deze maatregel niet passen in het huidige beleid.