Nederlanders houden hun geld het liefst binnen de familie

'Als de partner van mijn zoon geen lid meer is van de familie, heeft ze ook geen recht op ons spaargeld.' Deze reactie is tekenend voor hoe de meeste mensen denken over schenken en nalaten aan 'de koude kant'. De Geldgids hield in juni 2015 een enquête onder zo'n 1000 ouders.

Uitsluitingsclausule

Ongeveer 3% van de respondenten geeft aan dat het slecht botert met het schoonkind. Ondanks dat het tussen de meeste ouders en hun schoonzonen en -dochters wel snor zit, vindt ruim driekwart het niet acceptabel als de partner van hun zoon of dochter meedeelt in de erfenis, mocht het aankomen op een scheiding nadat de ouders overleden zijn. Slechts iets meer dan eenderde van de geënquêteerden heeft dit ook officieel vastgelegd, door een testament op te stellen met daarin een uitsluitingsclausule. Ongeveer eenzelfde deel heeft helemaal geen testament. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat een schenking of nalatenschap aan het (klein)kind (deels) eigendom wordt van diens ex, mocht het kind scheiden.

Beslissingsbevoegd

Er zijn ook mensen die bewust geen uitsluitingsclausule opnemen in hun testament. Een Consumentenbondlid verwoordt het als volgt: 'Mijn kinderen mogen vanaf hun zevende al zelf beslissen wat ze met hun zakgeld doen, waarom zal ik de erfenis dan ineens aan allerlei regels verbinden?' Anderen geven aan dat ze 'niet over hun graf heen willen regeren'.

Het hele artikel over schenkingen en erfenissen binnen de familie houden is te lezen in het septembernummer van de Geldgids.

