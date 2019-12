Erven zonder schulden

Voorwaarde is wel dat zij niets van de schuld afweten of wisten. Nu kan een erfenis beneficiair worden aanvaard ; de erfgenaam verkrijgt dan alleen goederen na aftrek van eventuele schulden en is hier niet met privévermogen voor aansprakelijk. Bij zuivere aanvaarding moet een erfgenaam onbekende schulden betalen, als deze niet via de erfenis kunnen worden voldaan. Erfgenamen kunnen straks via een machtiging van de kantonrechter vragen de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Wanneer de wijziging ingaat, is nog onbekend.