Executeur hoofdelijk aansprakelijk

Nieuws|Executeurs van testamenten worden vanaf 1 januari hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers wil zo een einde maken aan de ontduiking van erfbelasting over zwart vermogen.

De praktische gevolgen van dit besluit zijn volgens notaris Aniel Autar groot. Hij is voorzitter van de branchevereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). 'Veel oudere kinderloze stellen en alleenstaanden hebben een bekende gevraagd executeur van hun nalatenschap te zijn. Wie wil met zijn hele vermogen aansprakelijk zijn, als de aangifte erfbelasting later niet blijkt te kloppen?'

Weekers bepaalde wel dat de executeur vrijuit gaat als hij kan aantonen dat een te lage aanslag erfbelasting niet aan hem te wijten is. Volgens Autar is hier sprake van een 'omgekeerde bewijslast'.

Bron: EPN