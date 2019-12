Extra belasting in Frankrijk

Nieuws|Iedereen die een tweede woning heeft in Frankrijk en niet in Frankrijk woont kan binnenkort te maken krijgen met een extra belasting. Dat melden diverse nieuwssites.

Het Franse ministerie van Financiën heeft een voorstel gedaan waarbij huiseigenaren die niet in Frankrijk wonen een soort huurwaardeforfait moeten gaan betalen. De verwachting is dat het om ongeveer €500 belasting per jaar zal gaan die de Franse staat ongeveer €176 miljoen moet opleveren.

Het Franse ministerie is van mening is dat huiseigenaren wel genieten van alle faciliteiten in Frankrijk maar daar niet aan bijdragen.

Heeft u een kasteel in Frankrijk dan kan deze extra maatregel u €20.000 gaan kosten. Het is maar dat u het weet.