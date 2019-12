Home

Toeslagen Financiën vraagt tips voor nieuwe belastingverdragen Nieuws|Burgers en ondernemers zijn uitgenodigd om het Ministerie van Financiën tips te geven voor nieuwe belastingverdragen, meldt de site van het ministerie. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:29 juli 2010

Het ministerie gaat in de tweede helft van 2010 onderhandelen met onder andere Australië, België, Duitsland, Aruba en Nieuw-Zeeland. Iedereen die input heeft voor wijzigingen in bestaande verdragen of de opstelling van nieuwe, kan contact opnemen met het ministerie. Op haar site staan de contactgegevens.