Fiscus helpt woningbezitters

Het ministerie van Financiën heeft een heel pakket maatregelen aangekondigd.

Verbouwen goedkoper

Zo wordt verbouwen goedkoper. Het btw-tarief op arbeidsloon bij verbouwingen gaat tijdelijk omlaag van 19% naar 6%. Deze maatregel gaat per 1 oktober in en stopt per 1 juli 2011. Het gaat de verbouwing van of herstelwerk aan een huis dat minimaal 2 jaar oud is.

Twee huizen in bezit

De hypotheekrenteaftrek wordt verlengd voor mensen die in 2008 of 2009 verhuisd zijn maar van wie het oude huis nog te koop staat. Het huis moet overigens wel leeg zijn (niet verhuurd). De hypotheekrenteaftrek voor het oude huis mocht nog 2 jaar worden afgetrokken, maar die periode wordt verlengd met 1 jaar.

Verhoging hypotheekgarantie verlengd

De maximale hypotheek waar Nationale Hypotheekgarantie over kan worden aangevraagd, is in juli 2009 verhoogd van €265.000 naar €350.000. Deze verhoging geldt ook voor 2011.

Overdrachtsbelasting

Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht, dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Op dit moment geldt die vrijstelling alleen als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.