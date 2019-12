Fraude met DigiD

De digitale handtekening wordt momenteel door zo'n 9 miljoen mensen gebruikt, bijvoorbeeld om aangifte inkomstenbelasting te doen én om zorg- of huurtoeslag aan te vragen. Om fraude met aanvragen tegen te gaan stuurt de Belastingdienst na een doorgegeven wijziging altijd een schriftelijke bevestiging naar de persoon in kwestie. Die kan dan direct aan de bel trekken als de wijziging niet klopt. Zo is ook de fraude met toeslagen aan het licht gekomen.

Bron: rijksoverheid.nl