Toeslagen Geen aanslag alleenstaande AOW'er Nieuws|Minister De Jager verhoogt eenmalig de vrijstellingsgrens voor de belastingaangifte van 43 naar 50 euro. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:8 maart 2010

Dit doet hij om te voorkomen dat alleenstaande AOW'ers over 2009 inkomstenbelasting moeten betalen. Door een extra toeslag zouden zij anders net boven de aanslaggrens uitkomen. Alleenstaande AOW'ers met alleen AOW of met een klein pensioen waar al belasting over is ingehouden, hoeven nu geen aangifte te doen.