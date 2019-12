Goede doelen spekken aantrekkelijker sinds 1 januari

Sinds gisteren staat er een waardevol formulier op de site van de Belastingdienst. Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kun je nu ook zelf regelen: de periodieke schenking. Wat is periodiek schenken, hoe moet het en waarom zou je het willen? Wat zijn de nadelen van periodiek schenken en hoe beperk je die?

Aftrekpost giften

Als je schenkt aan goede doelen heb je recht op een aftrekpost, maar alleen als en voor zover je jaarlijks meer schenkt dan één procent van je inkomen. Daardoor kunnen veel gulle gevers uiteindelijk toch niets aftrekken. Soms mag je je gift wel aftrekken vanaf de eerste euro. Namelijk als je een overeenkomst aangaat waarin staat dat je minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt aan een goede doel. Dan is elke euro die je geeft aftrekbaar.

Voor de fijnproevers: het gaat bij één procent van het inkomen om het inkomen in box 1, 2 en 3 samen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten.

Vroeger was het sléchter

Vorig jaar moest die overeenkomst worden vastgelegd in een notariële akte, maar die eis is nu vervallen. Soms regelde en betaalde het goede doel de notaris voor je, maar alleen als je een hoog bedrag schonk. KWF Kankerbestrijding deed dat bijvoorbeeld pas als je minstens 5 maal €225 schonk. Je moest voor belastingvoordeel dus wel héél vrijgevig zijn. De instellingen betaalden bovendien ruim €2 miljoen per jaar voor deze aktes. Geld dat dus niet bij het beoogde doel aankwam. Vanaf 1 januari 2014 is zo’n periodieke schenking ook aftrekbaar zónder notaris. Daarmee wordt de periodieke schenking ook interessant voor kleinere bedragen.

Hoe het moet

- Download een model-schenkingsovereenkomst.

- Vul een deel van de overeenkomst in tweevoud zelf in.

- Laat het goede doel de rest invullen en een van beide documenten terugsturen.

- Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Let op: periodieke giften zijn alleen aftrekbaar als het goede doel voorkomt op deze lijst en bij verenigingen met minimaal 25 leden.

Tel uit je winst

Stel je verdient €60.000 per jaar en schenkt €1000 aan een goed doel. Daarvan is €600 (1% van je inkomen) niet aftrekbaar. Omdat je 52% belasting betaalt, betaal je door de gift €208 (52% van €400) minder belasting. Smeer je die gift uit over vijf jaar (jaarlijks €200) en leg je hem vast in een overeenkomst, dan krijg je in totaal €520 belasting terug. De periodieke schenking levert dan dus €312 extra belastingvoordeel op ten opzichte van een schenking ineens.

Tip: extra clausule opnemen

Als er iets gebeurt waardoor je niet meer wilt schenken aan een goed doel of zelf financieel in de problemen komt, zit je juridisch wel vast aan de overeenkomst. Je moet dan blijven schenken.

Maar: je kon en kan wel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of als het goede doel failliet gaat of de instelling de ANBI-status verliest. In die ongelukkige situaties blijven de schenkingen die je deed aftrekbaar, terwijl je na intreden van die gebeurtenis niet hoeft te blijven schenken. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst is deze clausule helaas niet opgenomen. De Consumentenbond raadt aan om de clausule met pen aan beide exemplaren van de modelovereenkomst toe te voegen. Bij overlijden tijdens de looptijd van de periodieke schenking vervalt de verplichting ook, tenzij de schenker in de overeenkomst heeft opgenomen dat de periodieke schenking doorloopt na diens dood.

Lees meer over de periodieke gift.