Ton schenken? Wacht niet langer

Heb je eerder de gelegenheid gemist en wil je alsnog een ton belastingvrij aan je kind schenken? Dan kun je dit jaar of volgend jaar alvast het maximale belastingvrij schenken (€52.752 respectievelijk €53.016). In 2017 of 2018 kun je deze schenking dan aanvullen tot een ton. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je kind dit geld gebruikt voor de eigen woning. Bijvoorbeeld de aanschaf, verbouwing of aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld.

Aanvullen tot jubelton

De aanvulling is beperkt. Aanvullen is mogelijk met het verschil tussen de geldende schenkvrijstelling eigen woning (nu €52.752) en €100.000. Schenk je bijvoorbeeld in 2015 niet het maximale, maar 'slechts' €25.000, dan mag je later niet nog eens €75.000 schenken. Je mag 'maar' aanvullen met hooguit €47.248 (namelijk €100.000 verminderd met €52.752).

Wil je optimaal gebruik maken van de schenkvrijstelling dan schenk je nu al het maximaal mogelijke. Let er ook op dat in 2017 of 2018 de ontvanger nog steeds jonger moet zijn dan 40 jaar.

Schenken aan iedereen

Overigens wordt het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om ook anderen een ton te schenken voor de eigen woning. De hoge vrijstelling geldt vanaf dat moment niet alleen meer voor kinderen. Ben je van plan je nicht te verblijden met een zogenoemde 'jubelton', dan moet je nog wachten tot 2017. De voorwaarde dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar moet zijn, blijft bestaan.

Let erop dat de Tweede en Eerste Kamer de plannen zoals deze zijn voorgesteld door het kabinet en hiervoor zijn beschreven nog moeten goedkeuren. Er kunnen nog wijzigingen volgen. Zo zijn er verschillende partijen die de leeftijdsgrens ter discussie stellen. En een Kamerlid heeft een voorstel ingediend om de invoeringsdatum te vervroegen naar 1 januari 2016. Tot nu toe houdt het kabinet vast aan 2017, vanwege budgettaire redenen.

Bron: Belastingplan 2016 en het Verslag bij het Belastingplan