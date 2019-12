Kabinet wil langer doorwerken fiscaal stimuleren

Nieuws|Minister Kamp van Sociale Zaken en werkgelegenheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om langer doorwerken mogelijk te maken. Werkgevers moeten meer ouderen in dienst nemen, terwijl oudere werknemers van hun kant meer bereid moeten zijn om vaker van baan te veranderen.

Ter bevordering van het langer doorwerken is de minister van plan enkele fiscale maatregelen te nemen. Zo wil de minister de bestaande fiscale prikkels om langer door te werken, de ouderenkorting en de doorwerkbonus, omzetten in één werkbonus voor 62-plussers. Daarnaast is hij van plan om de aftrek voor scholingsuitgaven te verruimen en komt er een nieuwe spaarregeling waarmee werknemers een financiële buffer kunnen opbouwen.

Die nieuwe spaarregeling krijgt een ander karakter dan de huidige levensloopregeling. Werden de levenslooptegoeden tot nu toe vooral ingezet om eerder stoppen met werken mogelijk te maken, in de nieuwe situatie ligt de nadruk veel meer op de financiering van een soepelere overgang van de ene baan naar de andere.

Deze voorstellen maken deel uit van een breder vitaliteitspakket dat het kabinet dit jaar wil introduceren. Dat pakket wordt gefinancierd uit gelden die de overheid nu ook al besteed aan het verbeteren van de positie van ouderen op de arbeidsmarkt bestaande en de gelden die nu nog worden ingezet voor de levensloop- en spaarloonregeling. Het kabinet maakt het totale vitaliteitspakket op Prinsjesdag bekend.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid