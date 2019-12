Kinderopvang wordt duurder

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het 'oneigenlijk gebruik' van de kinderopvangtoeslag een halt wil toeroepen. De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Dit moet de overheid een jaarlijkse besparing van €70 miljoen opleveren.

De minister is van mening dat de kinderopvangtoeslag in het leven is geroepen om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Kinderen naar de opvang brengen en niet werken behoort dan niet meer tot de mogelijkheden.

Tevens wil de minister het maximum aantal uren dat ouders kunnen declareren voor de kinderopvangtoeslag verlagen. Vanaf 2012 zal dit maximum 230 uur per maand per kind zijn voor alle opvangsoorten samen. Op dit moment is dat nog maximaal 230 uur per opvangsoort. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen wil Kamp beperken tot één maand.