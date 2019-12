Kindgebonden budget in 2017 omhoog

Maximumbedragen 2017

Het maximumbedrag voor het eerste kind gaat met ruim €100 omhoog tot €1142. Voor een tweede kind komt er maximaal €70 bij. Het nieuwe maximumbedrag voor het tweede kind wordt daarmee volgend jaar €898. Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal €2040 krijgen. Wie meer kinderen heeft, krijgt vanaf het derde kind per kind €285 extra.

Inkomensafhankelijk

De verhoging van het kindgebonden budget komt voort uit het kabinetsbesluit om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens meer te ondersteunen. Doordat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt deze maatregel alleen ten goede aan gezinnen met een laag of middeninkomen. Minister Asscher van Sociale Zaken: 'Ik wil dat iedereen, nu het weer wat beter gaat, dat ook merkt in de portemonnee. Ook gezinnen met een laag of middeninkomen. Zij kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken.'

Kindgebonden budget

Soms is de kinderbijslag niet genoeg om je kind van te onderhouden. Dan kun je in aanmerking komen voor kindgebonden budget: een extra tegemoetkoming in de kosten voor je kind. Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. Het maakt niet uit of je alleenstaande ouder bent of niet. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.

Ook andere toeslagen omhoog

Toeslagontvangers profiteren over de volle breedte. Want niet alleen het kindgebonden budget stijgt. Ook de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en de huurtoeslag stijgen per 1 januari 2017. Hoeveel precies is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Maak een proefberekening als je wilt weten wat de verhoging van de toeslagen voor jou betekent.

Bronnen: Rijksoverheid, Consumentenbond.

Lees ook: