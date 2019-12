Laat plezier in WK-poule niet bederven door fiscus

Hoewel het merendeel het bij een inzet van €5 tot €10 houdt, is bij voldoende deelnemers sprake van een goedgevulde prijzenpot. Aangezien een groot deel daarvan – soms zelfs alles – bestemd is voor de winnaar, doen mensen die zichzelf kansrijk achten er goed aan dit te lezen. De fiscus beschouwt een voetbalpoule namelijk als een kansspel, waardoor over uw prijs mogelijk belasting moet worden betaald.

Kansspelbelasting

Zodra er (geld- of andere) prijzen te winnen zijn ter waarde van €454 of hoger, is er kansspelbelasting verschuldigd. Deze bedraagt 29% van de volledige prijs. De werkgever - formeel de organisator van de poule - is ervoor verantwoordelijk dat er aangifte wordt gedaan, dat de belasting wordt ingehouden bij de winnaar én dat die belasting wordt afdragen aan de Belastingdienst. Is dat niet binnen een maand nadat de prijs is uitgekeerd gebeurd, dan riskeert de winnaar een naheffingsaanslag plus een boete.

Veel poules online

Van oudsher kon de Belastingdienst deze competities eigenlijk alleen op het spoor komen door een tip. Echter - dankzij de trend dat steeds meer organisatoren hun poule online opzetten - is het voor de fiscus eenvoudiger te achterhalen welke bedrijven een voetbalpoule georganiseerd hebben. Werkgevers/organisatoren die geen zin hebben in gedoe, moeten er dus voor zorgen dat de te winnen prijzen onder de €454 blijven.

Beste invulstrategie

Ook voor de deelnemers nog enkele adviezen, afkomstig van assistent-professor Michel van de Velden. Voor de Erasmus Universiteit onderzoekt hij momenteel welke ‘invulstrategie’ het beste werkt. Bijvoorbeeld: ‘Vul overal de meest voorkomende uitslag (ik meen 2-1) in waarbij de beste ploeg (volgens de ranking van wereldvoetbalbond FIFA) wint.’

'Oranje laten verliezen'

De voornaamste tip van Van de Velden is evenwel er plezier in te hebben. ‘En als verliezen in de poule heel vervelend is, kun je misschien een strategie kiezen waarbij je uitslagen kiest die je persoonlijk liever niet ziet. Dus: Oranje laten verliezen. In dat geval betekent verlies in de poule wellicht toch nog wat vreugde.’