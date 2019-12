Ombudsman: meer klachten over Belastingdienst

In 2010 ontving de Nationale ombudsman 2.252 klachten over de Belastingdienst (en 2.344 over het Ministerie van Financiën in totaal). In 2009 waren dit er nog 2.167. Dit betekent dat de daling van het aantal klachten die zich gedurende een aantal jaren voordeed, zich in 2010 niet heeft voortgezet.

Het grootste aantal klachten (297) bij de Belastingdienst (exclusief Toeslagen) had, evenals in 2009 (342), betrekking op de inhoud van beslissingen van de Belastingdienst, zoals over uitstel van betaling en kwijtschelding.