Meerdere schenkingen in één akte onverstandig

Nieuws|Als je in één akte schenkingen van verschillende jaren samenvoegt, worden ze allemaal belast in het jaar van de eerste schenking. Dat heeft de Belastingdienst laten weten aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Een tegenvaller voor wie wil schenken met een notariële akte én daarbij optimaal wil profiteren van de jaarlijkse vrijstelling.

Voorbeeld

Leg je in een akte vast dat je van 2014 tot en met 2018 elk jaar €5000 schenkt aan je zoon of dochter? Alle schenkingen in de akte zijn dan in één klap belast in 2014. Er moet 10% schenkbelasting over €25.000 min de jaarlijkse vrijstelling van €5229 naar de fiscus. Dat is €1977.

Foute informatie rechtgezet

In maart 2013 liet de Belastingdienst aan een belastingconsulent weten dat de belasting werd geheven in de verschillende jaren, mits de tekst handig werd opgesteld. Dat heugelijke standpunt haalde de media, maar heeft de Belastingdienst nu expliciet verlaten.

Jaarlijkse vrijstelling wél optimaal benutten

Als je van 2014 tot en met 2018 jaarlijks €5000 overmaakt aan je kind zónder schenkingsakte is er niets aan de hand. Er is dan géén schenkbelasting verschuldigd. De schenking blijft elk jaar onder de jaarlijkse vrijstelling. Zorg je jaarlijks voor een nieuwe schenkingsakte van €5000? Dan betaal je evenmin belasting. Maar als daar een notaris bij komt kijken, betekent dat waarschijnlijk extra geld en moeite.

Waarom naar de notaris

Toch zijn er soms goede redenen om de schenking niet zelf te regelen. Met een zogeheten 'schenking op papier' bij de notaris bespaar je al gauw meer belasting dan met een gewone schenking. En schenken is dan zelfs mogelijk als je tijdelijk geen cash hebt. Je leent het gegeven geld bij zo'n schenking namelijk onmiddellijk terug en moet de kinderen vanaf dan 6% rente betalen over de schuld. Die rente gaat dan óók belastingvrij naar de kinderen.

Een andere reden om naar de notaris te gaan is advies van de notaris, of het opnemen van slimme clausules. Dat laatste kan trouwens ook zonder tussenkomst van de notaris. Voor doe-het-zelvers hebben we de belangrijkste clausules bij elkaar gezet.

Relativering

Of de rechter er ook zo over denkt als de Belastingdienst nu, is niet zeker. Er zijn notarissen die de wet anders uitleggen. Pas als er een procedure gevoerd wordt over deze zogeheten 'repeterende schenking' zal er échte duidelijkheid komen. Voor nu ben je gewaarschuwd dat de fiscus minder soepel hiermee omgaat dan werd gedacht.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.