Mogelijk tegemoetkoming adoptiekosten

Deze eenmalige tegemoetkoming van 3.700 euro komt dan in de plaats van de eind 2008 afgeschafte mogelijkheid om de adoptiekosten af te trekken van de inkomstenbelasting. De nieuwe regeling zal gelden voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen en is opgenomen in de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (Wobka). Adopties moeten dan ook voldoen aan deze wet om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Uitvoering van de regeling wacht nog op bekrachtiging door de Koningin en de minister van Veiligheid en Justitie.



Bron: Consumentenbond