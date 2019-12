Nibud: Één op vijf moet belasting terugbetalen

Nieuws|Teveel ontvangen toeslagen, een te groot maandelijks voorschot of een fout in de aangifte; 20% van de Nederlanders was vorig jaar genoodzaakt geld aan de Belastingdienst terug te betalen, aldus het Nibud.

Daarnaast blijkt het maandelijks voorschot dat veel Nederlanders ontvangen, hard nodig te zijn om rond te komen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête over de belastingaangifte van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Ook blijkt uit deze peiling dat de helft van de belastingbetalers bang is de aangifte niet goed in te vullen en zo geld te laten liggen.

Niet voorbereid op terugbetalen

20 procent van de Nederlanders moest vorig jaar geld terugbetalen. Een derde van hen kon dit geld maar moeilijk opbrengen. Ruim de helft had niet aan zien komen dat ze de Belastingdienst terug moest gaan betalen. Volgens het Nibud reden om bijvoorbeeld wijzigingen in het inkomen of de persoonlijke situatie tijdig door te geven, zodat de hoogte van de toeslagen of de voorlopige aanslag bijgesteld kan worden. Meer tips voor consumenten heeft het Nibud verzameld op www.nibud.nl/belastingaangifte.