Toeslagen Nieuwe peildatum heeft ook voordelen Nieuws|De wijziging van de peildatum in box 3 kan een voordeel opleveren. Doordat de fiscus nu alleen nog kijkt naar het vermogen op één peildatum, 1 januari van elk jaar, levert een forse financiële meevaller niet meteen een gevaar op voor bijvoorbeeld je huurtoeslag. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:29 juni 2011

In het verleden kon een forse erfenis midden in het jaar nog wel eens het directe einde betekenen van je huurtoeslag. Door de invoering van de nieuwe peildatum is dat gevaar geweken. In zo'n geval wordt nu de huurtoeslag pas aan het begin van het volgend kalenderjaar gestopt. De ontvanger van huurtoeslag blijft zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van de toeslag.