Nieuwe belastingaangifte minder verwarrend

Met het nieuwe online aangiftesysteem van de Belastingdienst is de kans op een foute aangifte door een verkeerde vraagstelling kleiner. In het oude systeem kon je door het taalgebruik van de Belastingdienst nog al eens de fout ingaan, terwijl je in de veronderstelling bent het juiste antwoord te geven.

Verkeerde vragen

Er zijn veel woorden die in het belastingrecht iets anders betekenen dan in het normale taalgebruik. In het oude aangifteprogramma werden ze voortdurend gebruikt, zonder toelichting op een voor de hand liggende plek. Als je niet oppaste, gaf je daardoor een verkeerd antwoord. De nieuwe online aangifte schept minder verwarring.

Voorbeeld: stel je verlaat in 2014 je koophuis omdat je intrekt bij je vriendin. Je eigen huis ga je voortaan verhuren. Je moet dan in het aangifteprogramma oude stijl 'ja' invullen bij de vraag 'Hebt u in 2014 een eigen woning verkocht?'.

Nelleke Rookmaaker, fiscalist bij de Consumentenbond: "Idioot natuurlijk. Als je éérst op het vraagtekentje bij deze vraag klikt en daarna óók nog doorklikt naar 'meer informatie' kun je lezen dat verhuur soms ook geldt als verkoop. Dat betekent dat je dan ook ja aan moet klikken. Maar wie gaat daar nou naar op zoek als de het antwoord op de vraag zo klaar als een klontje lijkt?"

De nieuwe online aangifte in Mijn Belastingdienst pakt het nu gelukkig een stuk beter aan. Daar krijg je namelijk de vraag of de woning het hele jaar je hoofdverblijf is. Zo niet, kun je vervolgens uit verschillende opties kiezen. Eén daarvan is dat de woning een deel van het jaar is 'bewoond door een ander dan u en uw fiscale partner'.

Onbegrijpelijke woorden

Ook het aantal moeilijk woorden is afgenomen. Rookmaaker: "De Nederlandse belastingwetten staan vol moeilijke woorden. De Belastingdienst zou het gebruik van die woorden in de aangifte zoveel mogelijk moeten vermijden. De online aangifte scoort ook op dat punt beter dan het oude programma".

Voorbeeld: in het aangifteprogramma in de oude stijl (dit jaar ook nog te gebruiken) moet je de aftrekbare hypotheekrente invullen. In de uitklapbare toelichting daarbij staat dat je alleen de rente die je betaalt voor de 'eigenwoningschuld' moet opgeven. Om te weten wat dat betekent moet je een heleboel keer doorklikken. Je komt in een doolhof van regels terecht. Grote kans dat je er niet helemaal uitkomt.

In de online aangifte van Mijn Belastingdienst moet je de aftrekbare rente helaas nog steeds zelf uitrekenen in bijzondere gevallen, maar er worden nu veel betere vragen gesteld om je te begeleiden naar het juiste bedrag.

Extra vragen

De online aangifte bevat meer vragen en informatie dan het oude aangifteprogramma. Dat lijkt misschien extra werk, maar deze vragen maken het makkelijker voor je om de aangifte correct in te vullen zonder al te veel zoekwerk.

Voorbeeld: wie een huis koopt, mag bepaalde kosten aftrekken. Hierbij werden veel fouten gemaakt, omdat je de kosten zelf moest specificeren in de rubriek 'aftrekbare kosten'. In het nieuwe aangifteprogramma heeft de Belastingdienst de meest voorkomende aftrekposten bij aankoop van een huis voorgedrukt als aftrekbare kosten. De kans dat deze vraag verkeerd wordt ingevuld, is nu veel kleiner.

Minpuntje: dit lijstje is niet specifiek genoeg. Omdat er 'notariskosten' staat bij de aftrekbare kosten, vullen mensen misschien alle notariskosten in. Inclusief de kosten voor de leveringsakte en de inschrijving in het kadaster, terwijl die niet aftrekbaar zijn. Dit zie je alleen als je de toelichting erbij opent én doorklikt.

Gemiste kans

Het is wél een gemiste kans dat de nieuwe online aangifte niet automatisch de optimale verdeling tussen fiscale partners berekent. Zodat zij samen zo min mogelijk belasting betalen. Je moet in de online aangifte nog steeds handmatig uitproberen welke verdeling het gunstigst is. De software van belastingadvieskantoren berekent dit al jaren automatisch.