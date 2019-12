Ontbrekende uitstelverzoeken aangiftes

Nieuws|Schriftelijk ingediende uitstelverzoeken van enkele duizenden belastingconsulenten ontbreken. Om hoeveel verzoeken van consumenten het precies gaat is onbekend. De belastingdienst is gestart met het nabellen van de betreffende consulenten.

De Belastingdienst constateerde begin deze week dat er minder uitstelverzoeken binnen waren dan verwacht. Waar dit verschil aan ligt is niet bekend. Het gaat om schriftelijk ingediende verzoeken voor uitstel van de belastingaangifte van 2011 door 'kleinere' belastingconsulenten. Dit zijn enkele duizenden zijn kantoren met 5 tot 50 klanten. Om hoeveel uitstelverzoeken van consumenten het in totaal gaat is onduidelijk.

Als de verzoeken niet worden teruggevonden, moeten deze opnieuw worden ingediend. De Belastingdienst neemt dan contact op met de betreffende consulenten. Deze dienen bij een kwijtgeraakt verzoek een kopie toe te sturen. Als consument kun je volgens de fiscus gerust zijn: je merkt er niets van.

Bron: Belastingdienst