Update: Duizenden consumenten betalen onterecht belasting over compensatie woekerpolis

Update 20 maart

De Belastingdienst laat nu weten hoe de onjuist vooringevulde compensatiebetalingen van Aegon zijn te herstellen in de belastingaangifte.

Wie is de klos?

Aegon keerde vorig jaar de langverwachte compensatie uit aan tienduizenden consumenten die jarenlang teveel kosten hebben betaald voor hun woekerpolis. Consumenten die hun product hebben 'ontwoekerd' doordat ze de verzekering hebben afgekocht of overgegaan zijn naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct kregen deze compensatie rechtstreeks op hun bankrekening gestort. Bij hen speelt deze fout. Als de verzekering nog loopt, speelt dit probleem niet. Dan is de compensatie in het product gestort en niet overgemaakt naar je eigen bankrekening.

Verkeerde codering gebruikt

Aegon heeft de uitkering van de compensatie doorgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft daarbij een verkeerde codering gebruikt. Daardoor is deze compensatie in de verkeerde rubriek terecht gekomen van de vooraf ingevulde belastingaangifte. De uitkering staat nu ingevuld in de rubriek 'afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen en waarover revisierente moet worden betaald'. Hierdoor wordt consumenten onterecht 20% revisierente berekend over deze compensatie. De uitkering had eigenlijk ingevuld moeten worden in de rubriek 'AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoopsommen die onder de loonheffing vielen'. Daarover betaal je geen revisierente.

Een woordvoerder van Aegon zegt dat de verzekeraar deze administratieve kwestie nu aan het uitzoeken is. 'Dit kan mogelijk vervelende gevolgen hebben voor onze klanten. De klant mag niet de dupe worden van een fout die wij mogelijk hebben gemaakt. Als er teveel is ingehouden, moeten consumenten dat geld terug krijgen. We zijn nu met de Belastingdienst in overleg hoe we dit het beste kunnen afhandelen.'

Compensatie geen afkoopsom

De staatssecretaris van Financiën heeft in het compensatiebesluit van december 2011 namelijk heel duidelijk vermeld wat er moet gebeuren met een nabetaling van een compensatie van een verzekering die niet meer bij een verzekeraar loopt of is afgekocht: 'Nabetaling wordt aangemerkt als reguliere verzekeringsuitkering en niet als een gedeeltelijke afkoopsom.' De consument hoeft dus geen revisierente te betalen.

Fout herstellen

De Consumentenbond heeft Aegon en de Belastingdienst van deze fout op de hoogte gesteld en de Belastingdienst is nu in naarstig op zoek naar een oplossing om deze fout in de Belastingaangifte 2013 recht te kunnen zetten. Als consumenten deze fout in hun belastingaangifte zelf handmatig herstellen, zal dat opgemerkt worden door de Belastingdienst en zal je aangifte extra onder de loep genomen worden.

De Belastingdienst zal zo spoedig mogelijk bekend maken hoe consumenten deze fout kunnen herstellen, zodat ze niet teveel betalen. Zodra de oplossing van de Belastingdienst bekend is, plaatst de Consumentenbond een hierover een nieuwsbericht. Aegon gaat de gedupeerde klanten schriftelijk informeren hoe zij hun aangifte kunnen aanpassen. Voor vragen kunnen Aegon-klanten contact opnemen met de klantenservice via 088-3441234. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

52% loonbelasting

Wat verder opvalt is dat Aegon 52% loonheffing heeft ingehouden, terwijl dit percentage afhankelijk is van iemands inkomen. De meeste mensen vallen in het tarief van 42%. In veel gevallen is er dus in eerste instantie teveel belasting ingehouden.

Volgens de Belastingdienst wordt de teveel ingehouden loonheffing automatisch verrekend in de aangifte inkomstenbelasting: je krijgt het bedrag dat je tot nu toe ten onrechte mis liep dus terug bij de aanslag inkomstenbelasting. Maar het is verstandig hierop te letten.

Help mee!

De Consumentenbond is benieuwd of deze fout alleen gemaakt is door Aegon of ook door andere verzekeraars. Mocht je dezelfde fout in je belastingaangifte constateren met betrekking tot een andere verzekeraar, laat het de Consumentenbond zo spoedig mogelijk weten. Mail naar: geldgids@consumentenbond.nl

De belastingaangifte over 2013 al verstuurd? Geen probleem: je kunt een nieuwe - gecorrigeerde versie - indienen.

