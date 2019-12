Partnerbegrip inkomstenbelasting verwarrend voor AOW'ers

Nieuws|Met het nieuwe partnerbegrip in de inkomstenbelasting gebeuren rare dingen. Een daarvan heeft te maken met het verschil in partnerbegrip tussen de inkomstenbelasting en de AOW.

Voor de inkomstenbelasting zijn gehuwden elkaars partner, of ze nou een gezamenlijke huishouding voeren of niet (uitgezonderd echtscheidingssituaties, die hier achterwege blijven). Voor de AOW geldt een ander partnerbegrip. Duurzaam gescheiden levende echtgenoten kunnen ieder een AOW uitkering voor alleenstaanden krijgen. En wie zo'n uitkering heeft, heeft in de inkomstenbelasting recht op de alleenstaande ouderenkorting van €421. Deze situatie komt veel voor als een van beiden is opgenomen in een verpleeghuis.

Aangifteprogramma

Wat doet de belastingdienst hiermee? In het aangifteprogramma worden gehuwden altijd als fiscale partners beschouwd. Het aangifteprogramma vraagt vervolgens nergens of recht bestaat op een AOW uitkering voor alleenstaanden, zodat het onmogelijk is om in de aangifte aanspraak te maken op de alleenstaande ouderenkorting van €421.

Definitieve aanslag

We hebben de belastingdienst daarop aangesproken en die heeft geantwoord dat dit automatisch wordt rechtgetrokken bij het opleggen van de definitieve aanslag. Zij krijgt de gegevens hierover door van de Sociale Verzekerings Bank. En er zal worden gekeken of het aangifteprogramma van volgend jaar wél deze mogelijkheid zal geven. Het zou goed zijn als de belastingdienst over dergelijke keuzes wat uitgebreider communiceert, bijvoorbeeld in de helptekst bij het aangifteprogramma en op de site van de belastingdienst bij het onderwerp 'aangifte doen'. Nu blijven heel veel mensen in het onzekere.