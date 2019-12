Vaak belasting bijbetalen door arbeidskorting

Nieuws|Had je in 2013 een arbeidsinkomen tussen de €40.000 en €70.000? Dan is de kans groot dat je belasting moet bijbetalen bij de aanslag inkomstenbelasting over 2013. Als je een extra beloning hebt ontvangen, zoals een overwerkvergoeding of 13e maand, heb je dan namelijk teveel arbeidskorting ontvangen in 2013. En dat wordt in bij de aanslag inkomstenbelasting weer rechtgetrokken.

Hoe zit het precies?

Je hebt, als je in loondienst was, gedurende 2013 al van arbeidskorting geprofiteerd via je loonstrookjes. De werkgever verrekent de arbeidskorting namelijk al met het 'gewone' salaris. Maar bij extra beloningen, wordt de arbeidskorting niet goed verwerkt op de loonstrook.



Bij een inkomen van €40.248 krijg je de maximale arbeidskorting van €1723. Bij elke euro die je meer verdient (tot €69.573), neemt de arbeidskorting af met €0,04. Omdat de vermindering van de arbeidskorting bij overwerk en een 13e maand nog niet is verwerkt op de loonstrook, gebeurt dat alsnog bij de aanslag inkomstenbelasting 2013.

Wat moet ik wanneer betalen dan?

Het bedrag teveel genoten arbeidskorting dat moet worden terugbetaald ligt vaak rond de €100, maar kan in uitzonderingsgevallen zelfs oplopen tot €1173. Hoe hoog je eigen arbeidskorting is, kun je (als je klaar bent met invullen van de belastingaangifte) zien in het aangifteprogramma.

Je vindt het bedrag van de arbeidskorting in het overzicht aan het eind van je aangifte. Klik op het vetgedrukte "af: heffingskortingen". Als dat bedrag lager is dan de bedrag(en) die je hebt ingevuld als arbeidskorting in box 1, moet je het verschil terugbetalen.

Het uiteindelijk op de aanslag te betalen of te ontvangen bedrag kan afwijken van dit verschil. Bijvoorbeeld als je ook nog aftrekposten hebt. Als je de aangifte voor 1 april indient, krijg je voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Op dat bericht staat de uiterste betaaldatum.

Waarom had ik dat vorig jaar niet dan?

Vorig jaar (dus bij de aangifte over 2012) kon dit ook gebeuren, maar toen was de arbeidskorting minder inkomensafhankelijk. Je moest toen maximaal €78 bijbetalen voor de arbeidskorting bij de aanslag inkomstenbelasting als gevolg van de extra beloningen. En dat was ook bij veel minder mensen het geval dan over 2013. Namelijk alleen als je in 2012 een arbeidsinkomen had tussen de €45.000 en €51.000.

