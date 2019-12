Persoonlijke webpagina voor alle belastingbetalers

Nieuws|De Belastingdienst is van plan om elke belastingplichtige een persoonlijke internetpagina te geven waarop fiscale zaken geregeld kunnen worden. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën bekend gemaakt tijdens een overleg over belastingzaken met de Tweede Kamer.

Op de persoonlijke webpagina moeten burgers straks bijvoorbeeld vooringevulde aangiftes kunnen ophalen en andere fiscale handelingen kunnen verrichten.

Volgens Weekers zal het nog wel 'enkele jaren' duren voordat het persoonlijke fiscale webdomein een feit is. Vanaf volgend jaar wil de staatssecretaris al wel gerealiseerd hebben dat burgers een persoonlijke webpagina krijgen over toeslagen via mijntoeslagen.nl. Daar kunnen ze dan inzage krijgen in de eigen toeslagen en mutaties doorvoeren.

Momenteel bestaat het persoonlijke belastingdomein op internet al voor ondernemers.