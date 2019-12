Prijsstijgingen door hogere belasting

De prijs van een pakje shag steeg vorig jaar met bijna 16%. Dit komt grotendeels door de accijnsverhoging in 2013. Ook de premies voor verzekeringen stegen fors. De assurantiebelasting werd verhoogd van 9,7% naar 21%. Hierdoor waren verzekeringen gemiddeld 8% duurder. De gemiddelde inboedelverzekering werd zelfs bijna 14% duurder. In 2014 lijkt het nu ook al die kant op te gaan: de prijs van water steeg met 11 tot 17 procent.

Postzegel duurder

Ook de postzegel werd in 2013 duurder. De prijs steeg gefaseerd van 50 eurocent naar 60 eurocent. In 2014 komt er weer 4 cent bij en betaal je voor een postzegel 64 eurocent. De decemberzegel wordt zelfs 15 cent duurder. Postzegels voor brieven naar het buitenland kosten nu €1,05; een prijsstijging van 9 cent.

Telefoontoestel en klusjesman goedkoper

Er waren in 2013 ook voordeeltjes voor de consument. De prijs voor een los telefoontoestel daalde met bijna 9%. Wie een tuinman of klusjesman inhuurde voor onderhoud aan huis of tuin had mazzel. Door de tijdelijke BTW-verlaging van 21% naar 6% procent was je goedkoper uit.

Waterprijs stijgt

De prijs van water stijgt in 2014 met 11 tot 27 procent per kubieke meter. Dat komt doordat de waterbelasting duurder is geworden. Je betaalt dit jaar 33 eurocent tegenover 16,5 cent in 2013. In een deel van Brabant ben je het goedkoopste uit met €0,84 per kuub en in de omgeving van Amsterdam betaal je het meest: €1,63 per kubieke meter. De prijzen zijn met 13 tot 19 cent omhoog gegaan. Ook het vastrecht verschilt per regio. Wie water krijgt van Vitens (de leverancier in vijf provincies) betaalt €42,40 en WML in Limburg rekent €88,22. De glukkigen die maar €42,40 betalen zagen hun vastrecht wel het sterkst stijgen per 1 januari 2014 (met 14 procent). Hier kun je alle prijzen per provincie terug vinden.

Meer accijns op brandstof

Autorijden wordt in 2014 ook duurder. We gaan meer belasting betalen op onze brandstof. Ook de boetes voor verkeersovertredingen zijn 2,8% hoger.