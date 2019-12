Belastingverschil privé- en zakelijke erfenis blijft

Nieuws|Erf je als particulier een huis of spaargeld, dan betaal je veel erfbelasting. Maar erf je een bedrijf, dan betaal je (nagenoeg) niets. De hoogste rechter in Nederland houdt die situatie in stand, zo blijkt uit verschillende arresten van de Hoge Raad van 22 november 2013.

In de zomer van 2012 vernietigde de Rechtbank Breda nog een aanslag omdat deze de wettelijke bedrijfsopvolgingsregeling discriminerend vond. Wie een bedrijf erft, betaalt namelijk (bijna) geen erfbelasting. Maar erf je een huis of spaargeld, dan betaal je tot wel 40%. Die uitspraak had grote gevolgen.

Als de Hoge Raad het eens was geweest met de rechtbank, zouden erfenissen tot 1 miljoen euro voortaan belastingvrij zijn. Tenminste, totdat er een wetswijziging zou komen. Sinds de uitspraak van Rechtbank Breda hebben veel mensen bezwaar gemaakt tegen hun aanslag erf- of schenkbelasting onder verwijzing naar die uitspraak.

'Niet nodig'

In oktober 2012 gaf het Ministerie van Financiën zelfs aan dat bezwaar maken niet meer nodig was, om onnodige post te voorkomen. Ook zonder bezwaarschrift word je door het ministerie behandeld alsof je bezwaar hebt gemaakt als je een aanslag erfbelasting kreeg. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad worden alle bezwaarschriften nu afgewezen.

De fiscale rechter spreekt alleen van discriminatie als er geen goede reden is voor de verschillende behandeling. Omdat de bedrijfsopvolgingsregeling er is om te continuïteit van bedrijven te waarborgen én ondernemerschap in het algemeen te stimuleren, is een het enorme onderscheid in belastingtarief volgens de rechter wél geoorloofd.

Dat is jammer voor wie de afgelopen 16 maanden een aanslag erfbelasting kreeg, maar ondernemers kunnen opgelucht ademhalen. De wet wordt waarschijnlijk nu niet aangepast en het voordeel blijft dus in stand voor kinderen die in het bedrijf hun ouders opvolgen totdat er misschien een regering komt die dit wel discriminerend vindt.

Bron: Hoge Raad 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1211.