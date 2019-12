Nog profiteren van renteaftrek

Nieuws|Volgens het Belastingplan 2013 gaat de hypotheekrente aftrek volgend jaar op de schop. De hypotheekrente van nieuwe hypotheken mag alleen nog worden afgetrokken als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Wat zijn aanraders voor als de voorgestelde maatregelen doorgaan?

Dit jaar voor het eerst een huis kopen is gunstig, omdat je nu nog kunt profiteren van fiscaal voordelige hypotheekvormen als de bankspaarhypotheek of spaarhypotheek. Dat betekent minder fiscaal voordeel en hogere maandlasten. Wie nog in 2012 een hypotheek afsluit moet ook minstens de helft aflossen na 30 jaar, maar omdat je dit bedrag mag sparen in plaats van direct aflossen heb je 30 jaar lang een optimale renteaftrek.

Wie wil verbouwen, verhoogt zijn hypotheek bij voorkeur voor de jaarwisseling. Aflossen is dan niet verplicht. Red je het niet om de verbouwing af te krijgen in 2012? Alle rente is aftrekbaar als u de verbouwing binnen 6 maanden na het afsluiten van de hypotheek betaalt.

Bij verhuizing naar een duurdere woning voor de jaarwisseling kun je ook voor de extra lening nog een bankspaarhypotheek afsluiten.

Wie tijdelijk huurt ter overbrugging tussen de verkoop en koop van een woning, hoeft niet hals over kop een huis te kopen. Wie zijn huis in 2012 verkoopt en in pas 2013 een duurder huis koopt, mag de rente over de extra lening ook aftrekken als hij niet aflost.

Wie voor de jaarwisseling een woning koopt, kan ook profiteren van de gunstige regels voor bestaande hypotheken als de woning pas wordt (op)geleverd in 2013. Er moet wel een onherroepelijke koopovereenkomst of een koop-/ aannemingsovereenkomst liggen.

Het zou goed kunnen dat de regeling nog wordt aangepast in de coalitiebesprekingen. Staar je niet blind op deze fiscale aspecten. Hou niet alleen rekening met het voordeel van renteaftrek, maar ook met het risico van dalende huizenprijzen.

Gunstigste hypotheekvorm in 2012

Kun je nog een hypotheek afsluiten onder de huidige voorwaarden en twijfel je nog of je een gedeelte aflossingsvrij wil afsluiten? Hieronder geven we aan wat dit betekent voor iemand met een hypotheek van €250.000 en een inkomen van €50.000 per jaar. We zijn daarbij uitgegaan van een gemiddelde rente gedurende de looptijd van 6%.

100% banksparen

Wie zich een hogere maandlast kan permitteren is met een 100% bankspaarhypotheek het voordeligst uit. Over de hele looptijd van de hypotheek hoeft hij naar verwachting €65.000 minder te betalen met een bankspaarhypotheek (2012) dan met een annuiteitenhypotheek (2013). Hij merkt dat doordat zijn netto maandlasten minder oplopen dan bij de annuiteitenhypotheek.

Kiest diegene in 2012 voor 50% banksparen en 50% aflossingsvrij, dan betaalt hij tijdens de looptijd tot en met het aflossen van de restschuld €15.000 meer (!) dan bij een annuiteitenhypotheek. De maandlasten zijn wel lager gedurende de looptijd, maar hij houdt na 30 jaar een restschuld over.

Tot zo ver de vergelijking met annuitair aflossen. Ten opzichte van 100% banksparen heeft iemand met 50% aflossingsvrij minder geprofiteerd van een hoge spaarrente. Hij betaalt daardoor €80.000 meer gedurende de hele looptijd tot en met het aflossen. Daar staat tegenover dat hij heeft kunnen profiteren van lagere maandlasten. Maar tegen een hoge prijs, en hij moet ook nog zien wat hij met zijn restschuld doet na 30 jaar.