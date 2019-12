Provisie dubbel aftrekbaar

Tot voor kort vond de Belastingdienst dat afsluitprovisie één keer aftrekbaar was, ofwel bij één van de twee partners, ofwel verdeeld over beiden. Dit zou volgens belastingadvieskantoor BDO in strijd zijn met de wet, omdat de belastingwetgeving in principe individueel is.

De Belastingdienst heeft na een bezwaar van BDO haar standpunt gewijzigd. Fiscale partners kunnen nu dus beiden afsluitprovisie aftrekken. Wel geldt een maximum voor het aftrekbare bedrag: €3630 per persoon.